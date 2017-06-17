Путин высказался против «тепличных условий» для губернаторов РФ на выборах

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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин выступил против «тепличных условий» для губернаторов на предстоящих выборах в России.

Президент России, обсуждая предстоящие в сентябре выборы, обратил внимание, что все должно развиваться естественным путем. Путин отметил, что главы регионов должны иметь вкус к работе губернатора.

«Самое главное, что можно посоветовать — работать с полной отдачей, искренне, честно», — пояснил глава страны.

«Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий», — добавил Путин в эфире программы «Вести в субботу».

Президент России в беседе с Сергеем Брилевым также рассказал о том, что присутствие оппозиции среди депутатов помогает принимать взвешенные решения.