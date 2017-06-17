Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Четыре искусственных острова появятся в Баренцевом море
Triangle Created with Sketch.

Четыре искусственных острова появятся в Баренцевом море

12:43  17 Июня 2017
670

Четыре искусственных острова появятся в Баренцевом море

Москва, 17 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства. 

Медведев сегодня подписал распоряжение №1129-р. Оно устанавливает план первоочередных мероприятий, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра будут размещаться на четырех новых искусственных островах. 

Строительством будет заниматься ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь», передает RT. «Кольская верфь» уже получила разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков в акватории Балтийского моря. 

Центр будет заниматься изготовлением морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонтом и обслуживанием морской техники и оборудования. 

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть