Четыре искусственных острова появятся в Баренцевом море

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Москва, 17 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Медведев сегодня подписал распоряжение №1129-р. Оно устанавливает план первоочередных мероприятий, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра будут размещаться на четырех новых искусственных островах.

Строительством будет заниматься ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь», передает RT. «Кольская верфь» уже получила разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков в акватории Балтийского моря.

Центр будет заниматься изготовлением морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонтом и обслуживанием морской техники и оборудования.