Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Суд Египта приговорил 31 человека к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора
Triangle Created with Sketch.

Суд Египта приговорил 31 человека к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора

12:59  17 Июня 2017
155

Суд Египта приговорил 31 человека к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора

Каир, 17 июня. Уголовный суд Каира передал документы на смертную казнь 31 обвиняемого по делу об убийстве прокурора на рассмотрение верховного муфтия. Об этом сообщает египетское телевидение. 

В соответствии с установленными в Египте юридическими нормами, смертный приговор перед окончательным утверждением должен пройти обязательную процедуру утверждения муфтием. 

Окончательный вердикт будет обнародован 22 июля. В этот же день станут известны приговоры другим подсудимым — всего по делу проходят 67 человек. 

Напомним, прокурор Хишам Баракат был убит летом 2015 года — его взорвали в собственном автомобиле. 

#каир #баракат
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть