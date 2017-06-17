Суд Египта приговорил 31 человека к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора

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Каир, 17 июня. Уголовный суд Каира передал документы на смертную казнь 31 обвиняемого по делу об убийстве прокурора на рассмотрение верховного муфтия. Об этом сообщает египетское телевидение.

В соответствии с установленными в Египте юридическими нормами, смертный приговор перед окончательным утверждением должен пройти обязательную процедуру утверждения муфтием.

Окончательный вердикт будет обнародован 22 июля. В этот же день станут известны приговоры другим подсудимым — всего по делу проходят 67 человек.

Напомним, прокурор Хишам Баракат был убит летом 2015 года — его взорвали в собственном автомобиле.