Число жертв урагана в Москве возросло до 17 человек

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Москва, 17 июня. Число жертв от урагана в Москве, прошедшего 29 мая, возросло до 17 человек. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений, сообщили источники в экстренных службах города.

По последним данным, в больницах Москвы после урагана 29 мая остаются восемь человек. Как стало известно, мужчина, раненный во время разгула непогоды, скончался от полученных травм. Таким образом, количество жертв от стихийного бедствия возросло до 17 человек.

Ранее стало известно, что грозы, мощные ливни и град угрожают безопасности Перми. В городе уже введен режим повышенной готовности. Коммунальные службы будут работать круглосуточно.