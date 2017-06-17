Главы МИД стран БРИКС в Пекине обсудят урегулирование конфликта в Сирии

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Москва, 17 июня. Урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация на всем Ближнем Востоке и в Африке будут обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«Министры проведут углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Встреча глав МИД в Пекине начнется завтра, 18 июня, и продлится два дня.