Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Главы МИД стран БРИКС в Пекине обсудят урегулирование конфликта в Сирии
Triangle Created with Sketch.

Главы МИД стран БРИКС в Пекине обсудят урегулирование конфликта в Сирии

12:21  17 Июня 2017
98

Главы МИД стран БРИКС в Пекине обсудят урегулирование конфликта в Сирии

Москва, 17 июня. Урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация на всем Ближнем Востоке и в Африке будут обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ. 

«Министры проведут углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Главы МИД стран БРИКС в Пекине обсудят урегулирование конфликта в Сирии

Встреча глав МИД в Пекине начнется завтра, 18 июня, и продлится два дня. 

Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть