Юный «Резерв республики» ДНР пройдет испытание на прочность по программе спецназа

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Донецк, 17 июня. В поселке Рудчанском в ДНР в течение двух дней участники военно-патриотического движения «Резерв республики» будут сдавать экзамены, нормативы которых напоминают испытания для получения крапового берета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Масштабный экзамен будет проходить при поддержке ОО «Оплот Донбасса» и отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион».

Как сообщают координаторы проекта, в «Резерве республики» было задействовано 63 представителя сильного пола и девушки из вузов ДНР: ДОННУ, ДонНМУ им. Горького, ДЮА и ДонАУиГС. Ребята четыре месяца готовились к этому дню, изучая основы топографии, спортивной акробатики, штурмового альпинизма и начальной военной подготовки. Отметим, что подобный проект действует и в ЛНР — это молодежная организация «Доброволец».

Не каждый взрослый сможет справиться с заданными нормативами, среди которых, например, сто отжиманий, двести приседаний, тренинг по выживанию в условиях дикой природы, марш-бросок и многое другое. Это, своего рода, «лайт-версия» спецназовской программы.

Кроме того, студенты будут сдавать ряд нормативов и ночью: они проведут ее в лесу в экстремальных условиях без палатки и спальника, а утром их ожидает 6-километровый марш-бросок по пересеченной местности, с условиями, приближенными к боевым. После этого ребята сдадут физические нормативы, и только потом все они будут торжественно награждены знаками отличия, а также пройдет церемония посвящения в молодежное крыло ОО «Оплота Донбасса» — «Резерв республики».