Власти ЛНР наградили посмертно погибших в Донбассе журналистов ВГТРК

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Луганск, 17 июня. Погибшие в Донбассе сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин награждены посмертно орденами «Службою и храбростью» II степени, говорится в указе главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

Журналисты погибли три года назад под обстрелом со стороны ВСУ в районе поселка Металлист. 17 июня в ЛНР состоялся митинг-реквием.

Указом главы ЛНР погибшие Корнилюк и Волошин посмертно награждены орденами «Службою и храбростью» II степени. Работавший с ними в этот трагический день корреспондент ВГТРК Виктор Денисов награжден медалью «Верою и усердием».

«Открыв огонь по безоружным журналистам, Украина фактически расписалась в своем бессилии что-либо противопоставить разоблачающим репортажам корреспондентов ВГТРК»,- заметил на памятном мероприятии замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

Тем временем обстрелы ВСУ в Донбассе продолжаются. Украинские силовики за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР.