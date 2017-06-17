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Политика
Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти
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Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти

12:05  17 Июня 2017
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Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти

Вашингтон, 17 июня. Истерия в американских СМИ, которая возникла после выхода документального фильма о президенте России Владимире Путине, автор картины режиссер Оливер Стоун сравнил с «неделей ненависти», описанной в романе Джорджа Оруэлла «1894».

«Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды. Это отвратительно. Рашагейт», — заявил Стону в интервью «Российской газете».

Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти

При этом, удивляется режиссер, такая реакция абсолютно непонятна и непоследовательна. Ведь в США, говорит Стоун, СМИ ненавидят президента Дональда Трампа, но каким-то образом они умудрились вовлечь в скандал и Путина, заявив, что они состоят в каком-то заговоре, хотя два лидера никогда не встречались.

Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти

Напомним, на этой неделе на телеканале Showtime прошла премьера документального цикла, посвященного российскому президенту. Планируется, что первую серию можно будет увидеть на Первом канале 19 июня.

#путин #трамп #стоун
Алексей Громов
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