Стоун о реакции американских СМИ на фильм о Путине: Это организованная неделя ненависти

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 17 июня. Истерия в американских СМИ, которая возникла после выхода документального фильма о президенте России Владимире Путине, автор картины режиссер Оливер Стоун сравнил с «неделей ненависти», описанной в романе Джорджа Оруэлла «1894».

«Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды. Это отвратительно. Рашагейт», — заявил Стону в интервью «Российской газете».

При этом, удивляется режиссер, такая реакция абсолютно непонятна и непоследовательна. Ведь в США, говорит Стоун, СМИ ненавидят президента Дональда Трампа, но каким-то образом они умудрились вовлечь в скандал и Путина, заявив, что они состоят в каком-то заговоре, хотя два лидера никогда не встречались.

Напомним, на этой неделе на телеканале Showtime прошла премьера документального цикла, посвященного российскому президенту. Планируется, что первую серию можно будет увидеть на Первом канале 19 июня.