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Сирия, 17 июня. Отряды ССА** устроили междоусобицы к северу от города Алеппо. Бойцы SDF**** захватили ряд кварталов на западной окраине Ракки, ликвидировав десятки террористов ИГ*. Сирийская армия и радикалы договорились о введении временного перемирия в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут интенсивные перестрелки с боевиками вблизи городов Ар-Рейхан и Ан-Нашабия в Восточной Гуте; подверглись обстрелам радикалов из РСЗО «Град» на севере Латакии; нанесли авиаудары в поддержку наступления сил NDF****** и «Хезболлы» к востоку от Пальмиры и на западе провинции Ракка.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 38 боевиков в боях с курдами в Ракке; подверглось артиллерийским обстрелам со стороны проправительственных сил к востоку от Хомса; лишилось порядка 300 террористов, задержанных полицией Ирака в разных районах Мосула.

Курды: в ходе противостояния с ИГИЛ захватили часть района Хиттин и вошли в квартал Кадисия на западной окраине Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА): договорилась с армией САР о временном перемирии в городе Даръа; устроила междоусобное противостояние в городе Ахтрин к северу от Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте, расположенной к северо-востоку от Дамаска, возобновились интенсивные перестрелки между бойцами проправительственных шиитских ополчений и боевиками группировок сирийского оппозиционного блока. Согласно данным Местных координационных комитетов Сирии, новые столкновения вспыхнули в районах населенных пунктов Ар-Рейхан и Ан-Нашабия. Данные о потерях сторон пока устанавливаются.

Напомним, незаконные формирования, контролирующие территорию Восточной Гуты и часть восточных районов столицы, продолжают вести провокационные обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) и союзников в нарушение меморандума о создании зон безопасности. Кроме того, радикалы развернули ожесточенное междоусобное противостояние в этом районе, в результате которого регулярно гибнут мирные жители.

Провинция Латакия

Боевики-исламисты продолжают вести массированные обстрелы опорных пунктов правительственных войск Сирии в северной части Латакии. Как сообщается на странице террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» в сети Twitter (@TAHRIR_ALSHAM), радикалы ведут огонь из РСЗО «Град» по позициям армии САР вблизи крепости Шалеф, а также в окрестностях города Кинсабба. Сведений о возможных потерях в рядах САА на данный момент не поступало. В горной местности на севере провинции засели отряды исламистских организаций, которые регулярно открывают огонь по правительственным укрепрайонам и совершают вылазки на подконтрольные армии САР территории. В остальном в Латакии, почти целиком контролируемой сирийскими войсками, сохраняется стабильная с точки зрения безопасности обстановка.

Провинция Алеппо

К северу от Алеппо на подконтрольных вооруженной оппозиции территориях вспыхнули кровопролитные междоусобные бои между отдельными отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Как сообщает в соцсети Facebook (@shahedalep1) местный активист, в городе Ахтрин развязались бои между бригадами «Султан Мурад» и «Фиркат Аль-Хамза». Сведения о нанесенном радикалами друг другу уроне пока устанавливаются.

В текущем году конфликты в рядах оппозиционных сил заметно участились. Междоусобные столкновения часто фиксируются во многих регионах республики – в провинциях Идлиб, Дамаск, Хама, Алеппо и ряде других. При этом в ходе перестрелок между исламистами зачастую страдает гражданское население.

Провинция Хомс

Сирийская авиация провела серию бомбардировок укрепленных районов террористов «Исламского государства»* в поддержку масштабного наступления сил Национальной обороны (NDF) и «Хезболлы» к востоку от Пальмиры. Под ударами оказались позиции боевиков вблизи газовых скважин Арака и недалеко от насосной станции «Т-3» и населенного пункта Аль-Тейба Аль-Гарбия, передает на своей странице в Twitter (@C_Military1) военный источник. Информация о результатах боевого вылета пока формируется. Напомним, недавно проасадовским войскам удалось освободить от оккупации ИГИЛ обширные территории в этом регионе и приблизиться к крупнейшему форпосту формирования в районе – городу Ас-Сухна. Под контроль союзных сил перешли практически все территории внутри Аракского треугольника, в том числе «Т-3» и большая часть газовых и нефтяных скважин.

Подконтрольный оппозиционным силам новостной портал Haq News Agency передает, что проправительственные бойцы-ополченцы обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий опорные пункты радикалов вблизи поселения Аль-Фархания Аль-Гарбия, находящегося к северу от города Хомс. О нанесенном террористам уроне, однако, не сообщается.

Провинция Даръа

Представители правительственных и оппозиционных сил договорились о временном перемирии в городе Даръа и его окрестностях. Как сообщает ливанское информагентство Al Masdar News, режим прекращения огня вступит в силу 18 июня в 12.00 и будет продолжаться на протяжении 48 часов. Стороны конфликта вновь встретятся для проведения переговоров по поводу возможного продления перемирия. Согласно договоренности, сирийской армии, поддерживаемой в регионе союзной организацией «Хезболла», и исламистским формированиям будет запрещено использование артиллерии и военной авиации, а также не допускается переброска в регион подкреплений.

Напомним, стороны почти пополам делят территорию административного центра провинции. В настоящий момент бойцы «Хезболлы» при помощи сирийских подразделений ведут операцию по освобождению южных районов города от боевиков «Свободной армии» и группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Провинция Ракка

Сирийские ВВС продолжают наносить удары по позициям террористов ИГИЛ в западной части провинции Ракка, где в настоящий момент продолжается наступление проправительственных шиитских ополчений и бойцов спецподразделения «Тигры». Истребители провели бомбардировки укрепрайонов боевиков вблизи населенных пунктов Бир Абу Кубра, Аль-Курайя, Джануб Нашми, а также в окрестностях города Расафа. Напомним, накануне проасадовские войска и «Тигры» зачистили от радикалов ИГ обширные территории в регионе, почти не встретив со стороны «Исламского государства» сопротивления. В настоящее время основные силы террористической организации сконцентрированы в городе Ракка, где продолжается курдская военная кампания «Гнев Евфрата».

Тем временем отряды Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемые США и их союзниками по международной коалиции, несколько продвинулись в захвате административного центра провинции, удерживаемого радикалами ИГИЛ. По информации курдского источника в сети Twitter (@melisaraimmo), бойцы SDF заняли часть района Хиттин на западной окраине Ракки и вошли в соседний квартал Кадисия. Отмечается, что в ходе ожесточенных столкновений было нейтрализовано не меньше 38 террористов.

Ирак

Согласно данным информационного Twitter-канала (@HewarMaftuh2), сотрудникам федеральной полиции Ирака удалось в сумме задержать около 300 боевиков «Исламского государства», укрывавшихся в разных района Мосула, благодаря помощи местных жителей. При этом в городе по-прежнему сохраняются очаги сопротивления ИГ. Так, радикалы все еще удерживают старую часть Мосула и отдельные кварталы района Аль-Шафаа. Террористы активно используют смертников и «джихад-мобили», надеясь сохранить позиции в городе, который ранее считался их крупнейшим бастионом в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)