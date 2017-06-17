Медведев утвердил план развития паромного сообщения с Калининградской областью

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Москва, 17 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития паромного сообщения между Калининградской областью и остальной Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

План предусматривает строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут курсировать между Балтийском и Усть-Лугой. Ожидается, что благодаря этим мерам удастся обеспечить перевозку линией Усть-Луга – Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области.

Предполагается, что паромы будут построены в 2017-2020 гг. за счет средств из федерального бюджета и заемных средств, сообщает RT.