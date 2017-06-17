Монумент советским воинам во Львове хотят заменить памятником «героям АТО»
Львов, 17 июня. Монумент Славы, который установлен на улице Стрыйской украинского города Львов, может пойти под снос. Активисты начали собирать подписи за его демонтаж. Один из них — историк Виталий Ляска — говорит, что необходимо 500 голосов, чтобы поднять этот вопрос на заседании городского совета.
«Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично», — цитирует его «360° Подмосковье».
Во Львове активно обсуждается тема установки памятника «героям АТО». Не исключено, что он займет место Монумента Славы, если его решат демонтировать.