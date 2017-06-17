Монумент советским воинам во Львове хотят заменить памятником «героям АТО»

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Львов, 17 июня. Монумент Славы, который установлен на улице Стрыйской украинского города Львов, может пойти под снос. Активисты начали собирать подписи за его демонтаж. Один из них — историк Виталий Ляска — говорит, что необходимо 500 голосов, чтобы поднять этот вопрос на заседании городского совета.

«Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично», — цитирует его «360° Подмосковье».

Во Львове активно обсуждается тема установки памятника «героям АТО». Не исключено, что он займет место Монумента Славы, если его решат демонтировать.