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Спорт
Роналду придумал, как добиться повышения зарплаты в «Реале»
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Роналду придумал, как добиться повышения зарплаты в «Реале»

11:56  17 Июня 2017
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Роналду придумал, как добиться повышения зарплаты в «Реале»

Мадрид, 17 июня. Футболисту Криштиану Роналду выгодны слухи об уходе из мадридского «Реала», потому что так он сможет добиться повышения зарплаты. В этом уверены игроки клуба. 

Коллектив обсудил перспективы ухода Роналду из команды и пришел к выводу, что если тому повысят зарплату, то он останется, сообщает «Телеканал 360».

Напомним, Роналду играет за мадридский футбольный клуб с 2009 года. В сезоне 2016-2017 года с его помощью «Реал» победил в Чемпионате Испании и Лиге Чемпионов.

#роналду #реал
Владимир Багров
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