Эсминец США столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии: соцсети вспомнили знаменитый анекдот

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Эсминец ВМС США USS Fitzgerald (DDG-62) столкнулся с торговым судном у берегов Японии, американский военный корабль получил серьезные повреждения, среди членов экипажа есть раненые, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Серьезный инцидент

Сообщается, что эсминец ВМС США столкнулся с японским торговым судном — контейнеровозом ACX Crystal, которое работает под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука, сообщает пресс-служба ВМС США. Столкновение произошло, когда USS Fitzgerald шел со скоростью 56 морских узлов. Американские военные обратились за помощью к береговой охране Японии.

По официальным данным на USS Fitzgerald пострадали три члена экипажа, включая капитана, их эвакуировали с помощью вертолета. Семь американских военных моряков числятся пропавшими без вести, поисковая операция продолжается.

Официальный Twitter седьмого флота ВМФ США информацию о жертвах или пропавших без вести пока не подтверждает.

Сообщается, что эсминец частично подтоплен, его команда борется за живучесть корабля. При этом по имеющейся информации USS Fitzgerald продолжает самостоятельное движение. На видео, сделанном с вертолета, заметно, что при столкновении с контейнеровозом серьезно пострадала правая часть эсминца. У него частично разрушен правый борт, также снесены палубные объекты, в том числе ограждения и военное оборудование.

На данный момент нет информации о причинах инцидента и о судьбе экипажа японско-филиппинского контейнеровоза. По некоторым данным, ACX Crystal, который имеет длину более 220 метров, при столкновении потерял часть груза.

Герой войны во Вьетнаме у берегов Корейского полуострова

Американский эсминец USS Fitzgerald (DDG-62) — это эскадренный миноносец четвертого поколения проекта Arleigh Burke УРО (то есть, с управляемым ракетным оружием).

USS Fitzgerald назван в честь лейтенанта Уильяма Чарльза Фицджеральда, погибшего во время Вьетнамской войны.

Закладка судна произошла в феврале 1993 года на судоверфи Bath Iron Works в городе Бат, штат Мэн. На воду эсминец был спущен менее чем через год, а в октябре 1995 года в калифорнийском Сан-Диего USS Fitzgerald был торжественно введен в состав Тихоокеанского флота США.

Эсминец предназначен для выполнения различных боевых задач, имеет мощное и сбалансированное вооружение, управляемое единой многофункциональной системой Aegis.

В апреле 2004 года было объявлено, что USS Fitzgerald вместе с несколькими другими боевыми кораблями ВМС США будет включен в программу модернизации. В результате модернизации, которая заняла всего полугода, USS Fitzgerald получил возможность использовать зенитные управляемые ракеты SM-3, мощность которых больше, чем у ракет предыдущего поколения.

После модернизации USS Fitzgerald прибыл в Йокосуку, где присоединился к седьмому флоту ВМС США. В настоящее время корабль входит в состав 15-й эскадры эсминцев, приписанной к военно-морской базе в Сан Диего.

2 апреля 2013 года во время очередного обострения отношений между КНДР с одной стороны и Южной Кореей и США — с другой USS Fitzgerald вместе с другими кораблями ВМС США был направлен к берегам Корейского полуострова в качестве меры давления на Пхеньян.

Как неоднократно отмечал сенатор Франц Клинцевич в комментариях Федеральному агентству новостей, военная активность США у берегов Корейского полуострова является непропорциональной. По мнению политика, провокационные действия США в этом районе направлены на «разогрев» ситуации настолько, чтобы можно было оправдать размещение в этом регионе средств ПВО, которые будут угрожать не столько КНДР, не обладающей серьезным военным потенциалом, сколько России и Китаю.

«Для истеблишмента и спецслужб США крайне важно постоянно подпитывать международный терроризм, чтобы время от времени спускать его с поводка как цепного пса, который будет рвать страны и народы, не вписывающиеся в концепцию Вашингтона, — отметил сенатор Клинцевич в комментарии ФАН. — В частности, именно ради этого идет постоянная демонстрация силы рядом с Корейским полуостровом».

Комментарии

Пользователи Интернета не оставили инцидент с USS Fitzgerald без внимания, и, несмотря на то, что во время столкновения судов, возможно, погибли люди, многие комментаторы не удержались от насмешливых и саркастических реплик, в основном в адрес американских военных.

В связи с инцидентом один из пользователей напомнил знаменитую миниатюру российского шоумена Михаила Задорнова, в которой артист рассказывает популярный анекдот, как американский военный корабль таранит испанский маяк.