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Россия
Путин: Кандидата на пост президента РАН должна выдвигать Академия
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Путин: Кандидата на пост президента РАН должна выдвигать Академия

12:39  17 Июня 2017  /обновлено: 12:46  17 Июня 2017
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Путин: Кандидата на пост президента РАН должна выдвигать Академия

Москва, 17 июня. Кандидата на пост президента РАН должна выдвигать сама академия, а глава государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я считаю, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то, — заявил Путин в эфире программы «Вести в субботу». — Он может утвердить, но только после избрания самой Академией».

Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить руководство наукой, которое обеспечит внутренний технологический прогресс и достижение передовых рубежей в мире.

#путин #ран
Катерина Михайлиди
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