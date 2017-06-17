Минспорта утвердит «Стратегию-2030» по развитию футбола до окончания Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 17 июня. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что «Общенациональная стратегия развития футбола в РФ на период до 2030 года» может быть утверждена уже в ближайшие дни. Не исключено, что это произойдет еще до окончания Кубка конфедераций.

«Программа по развитию футбола, обсуждавшаяся на конференции Российского футбольного союза, будет утверждена Минспортом в течение ближайших дней, максимум — двух-трех недель. Думаю, возможно, даже еще во время проведения Кубка конфедераций», — сказал министр журналистам.

Напомним, Кубок конфедераций стартует сегодня. Он будет проходить в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Завершится Кубок 2 июля.