Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Минспорта утвердит «Стратегию-2030» до окончания Кубка конфедераций
Triangle Created with Sketch.

Минспорта утвердит «Стратегию-2030» до окончания Кубка конфедераций

11:26  17 Июня 2017  /обновлено: 11:32  17 Июня 2017
91

Минспорта утвердит «Стратегию-2030» по развитию футбола до окончания Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что «Общенациональная стратегия развития футбола в РФ на период до 2030 года» может быть утверждена уже в ближайшие дни. Не исключено, что это произойдет еще до окончания Кубка конфедераций. 

«Программа по развитию футбола, обсуждавшаяся на конференции Российского футбольного союза, будет утверждена Минспортом в течение ближайших дней, максимум — двух-трех недель. Думаю, возможно, даже еще во время проведения Кубка конфедераций», — сказал министр журналистам.

Минспорта утвердит «Стратегию-2030» по развитию футбола до окончания Кубка конфедераций

Напомним, Кубок конфедераций стартует сегодня. Он будет проходить в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Завершится Кубок 2 июля.

#колобков
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть