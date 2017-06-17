Выпускники Военной академии Хрулева в Петербурге получили первые офицерские погоны

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Санкт-Петербург, 17 июня. Традиционный сезон «лейтенантских недель» начался на Соборной площади Петропавловской крепости Петербурга в 10.00. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, выпускники военных учебных заведений России получают свои первые офицерские погоны, и начало положено выпускниками Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева (ВАМТО).

Российские вооруженные силы пополняются более 400 квалифицированными специалистами. Несколько выпускников академии награждены золотыми медалями и дипломами с отличием, и их имена будут навечно занесены на доску почета академии.

Торжественная церемония выпуска офицеров ВАМТО прошла в строгом соответствии с историческими ритуалами русской армии. Выпускников академии поздравил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков, начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Вместе с российскими офицерами в строй своих армий встанут выпускники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, которые в течении двух лет проходили магистерскую подготовку в стенах академии.