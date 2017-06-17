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Новороссия
Луганск: Киев не выполнил обязательства по программе обмена пленными
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Луганск: Киев не выполнил обязательства по программе обмена пленными

11:43  17 Июня 2017
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Луганск: Киев не выполнил обязательства по программе обмена пленными

Луганск, 17 июня. Киев не выполнил обязательства, взятые на встрече в Минске 7 июня. В частности, это касается верификации удерживаемых Киевом лиц, которая должна была пройти в рамках видеоконференции 15 и 16 июня. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. 

Как уточнила Кобцева, в ходе видеоконференции Киев представил для верификации только 30% от заявленного списка пленных. Данные действия Киева Луганск расценил как нежелание конструктивно решать вопрос обмена пленными. 

«Процесс верификации должен быть продолжен. И это станет ключевым вопросом на следующем заседании гуманитарной группы на следующей неделе», — подчеркнула Кобцева.

Владимир Багров
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