Луганск: Киев не выполнил обязательства по программе обмена пленными

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Луганск, 17 июня. Киев не выполнил обязательства, взятые на встрече в Минске 7 июня. В частности, это касается верификации удерживаемых Киевом лиц, которая должна была пройти в рамках видеоконференции 15 и 16 июня. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Как уточнила Кобцева, в ходе видеоконференции Киев представил для верификации только 30% от заявленного списка пленных. Данные действия Киева Луганск расценил как нежелание конструктивно решать вопрос обмена пленными.