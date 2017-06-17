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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР
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Донбасс: ВСУ за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР

11:13  17 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР

Донецк, 17 июня. Минобороны Донецкой народной республики сообщает о новых нарушениях минских договоренностей со стороны ВСУ.

По данным ведомства, за минувшие сутки украинские силовики 71 раз открывали огонь. Под обстрелами оказали 20 населенных пунктов на территории республики.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в Минобороны ДНР.

Донбасс: ВСУ за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР

Представители оборонного ведомства добавили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили два дома в Донецке.

Кира Мирова
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