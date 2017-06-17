Донбасс: ВСУ за сутки 71 раз нарушили режим тишины в ДНР

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Донецк, 17 июня. Минобороны Донецкой народной республики сообщает о новых нарушениях минских договоренностей со стороны ВСУ.

По данным ведомства, за минувшие сутки украинские силовики 71 раз открывали огонь. Под обстрелами оказали 20 населенных пунктов на территории республики.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в Минобороны ДНР.

Представители оборонного ведомства добавили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили два дома в Донецке.