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Политика
Генконсульство РФ подтвердило, что задержанное в КНДР российское судно отпустили
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Генконсульство РФ подтвердило, что задержанное в КНДР российское судно отпустили

11:07  17 Июня 2017
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Генконсульство РФ подтвердило, что задержанное в КНДР российское судно отпустили

Пхеньян, 17 июня. Российская яхта Katalexa, задержанная пограничниками КНДР, была отпущена и вернулась на родину. Об этом сообщил генконсул России в Чондине Юрий Бочкарев.

«Она вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счет небольших размеров и тихого хода ее приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — рассказал он.

По словам Бочкарева, экипаж с пониманием отнесся к случившемуся. Россиянам удалось связаться с родными благодаря помощи консульства, сообщает RT.

#кндр #яхта
Катерина Михайлиди
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