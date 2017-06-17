Генконсульство РФ подтвердило, что задержанное в КНДР российское судно отпустили

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Пхеньян, 17 июня. Российская яхта Katalexa, задержанная пограничниками КНДР, была отпущена и вернулась на родину. Об этом сообщил генконсул России в Чондине Юрий Бочкарев.

«Она вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счет небольших размеров и тихого хода ее приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — рассказал он.

По словам Бочкарева, экипаж с пониманием отнесся к случившемуся. Россиянам удалось связаться с родными благодаря помощи консульства, сообщает RT.