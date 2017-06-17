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Политика
Свердловское «Яблоко» не смогло выбрать кандидата на пост губернатора
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Свердловское «Яблоко» не смогло выбрать кандидата на пост губернатора

10:59  17 Июня 2017
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Свердловское «Яблоко» не смогло выбрать кандидата на пост губернатора

Екатеринбург, 17 июня. Региональное отделение партии «Яблоко» лишилось своего руководства.

Юрий Переверзев объявил, что покидает свой пост. Такое решение он принял в качестве протеста против выдвижения кандидатуры Евгения Ройзмана на пост губернатора области. Всего о выходе из партии по этой причине заявили 10 человек, сообщает Ura.ru.

Переверзев и поддержавшие его сопартийцы покинули конференцию, на которой должен был обсуждаться вопрос о кандидатуре Ройзмана. 

#ройзман #переверзев
Алексей Громов
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