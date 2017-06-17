Армия Ирака выбила ИГИЛ из пункта пропуска Аль-Валид на границе с Сирией

Армия Ирака выбила ИГИЛ из перехода Аль-Валид на границе с Сирией
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Багдад, 17 июня. Армия Ирака и суннитские боевики выбили террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) из перехода Аль-Валид на границе с Сирией. Об этом говорится в заявлении иракских военных сил.
Как передает Reuters, в операции принимали участие самолеты возглавляемой США международной коалиции и иракских ВВС.
Аль-Валид находится в районе перехода Ат-Танф, на границе Сирии с Ираком.
* Организация запрещена на территории РФ.
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