Сирия: в провинциях Дамаск, Латакия, Хама зафиксировано 8 нарушений за сутки

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Москва, 17 июня. Минобороны РФ сообщает о нарушениях в зонах деэскалации в Сирии. Российские наблюдатели зафиксировали 8 фактов применения оружия в провинциях Дамаск (4), Латакия (3) и Хама (1).

Еще о 7 случаях сообщили турецкие коллеги. По их сведениям, стреляли в провинциях Дамаск (1), Даръа (4), Идлиб (1) и Латакия (1).

Большая часть нарушений произошла на территориях, которые остаются под контролем боевиков группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе террористические организации запрещены в РФ).

В целом, по оценке Минобороны России, обстановка в зонах деэскалации оценивается как спокойная.

* Организация запрещена на территории РФ.