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Брюссель, 17 июня. В британском таблоиде The Daily Star вышла статья под названием «Евросоюз создает мегаармию, способную уничтожить Путина раз и навсегда». По мнению аналитиков, ЕС, спекулируя на истерии, надеется убедить налогоплательщиков профинансировать создание вооруженных сил ЕС.

Русофобские и истерические настроения царят и в высших эшелонах европейской власти.

Эксперты же отмечают, что создание в ЕС самостоятельных, подчиненных брюссельским бюрократам, а не генералам НАТО, войск будет только на руку российскому президенту. Как отмечают в американском Центре Карнеги, «Путин приветствовал бы создание армии ЕС, так как США не имели бы влияние на ее действия», сообщает РИА Новости.