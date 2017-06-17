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Политика
Путин не испугается европейской «мегаармии» — аналитики
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Путин не испугается европейской «мегаармии» — аналитики

10:37  17 Июня 2017
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Путин не испугается европейской «мегаармии» — аналитики

Брюссель, 17 июня. В британском таблоиде The Daily Star вышла статья под названием «Евросоюз создает мегаармию, способную уничтожить Путина раз и навсегда». По мнению аналитиков, ЕС, спекулируя на истерии, надеется убедить налогоплательщиков профинансировать создание вооруженных сил ЕС. 

Русофобские и истерические настроения царят и в высших эшелонах европейской власти. 

Эксперты же отмечают, что создание в ЕС самостоятельных, подчиненных брюссельским бюрократам, а не генералам НАТО, войск будет только на руку российскому президенту. Как отмечают в американском Центре Карнеги, «Путин приветствовал бы создание армии ЕС, так как США не имели бы влияние на ее действия», сообщает РИА Новости

#путин #евросоюз
Владимир Багров
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