Синоптики напугали москвичей сообщениями о резком похолодании

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Москва, 17 июня. Прохладная погода снова вернется в столицу. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха во второй половине следующей недели. При этом, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, велика вероятность выпадения осадков.

«На неделе сохранится вероятность дождей. В понедельник, вторник и среду они будут небольшими и кратковременными, а в четверг уже более продолжительными, охватят практически всю территорию региона», — цитирует его RT.

В начале следующей недели температура воздуха будет вполне комфортной — от +18 до +23 градусов по Цельсию. А вот в четверг столбики термометров опустятся сразу на несколько делений.