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ВСУ на рассвете обстреляли Ясиноватую в ДНР, повреждены несколько домов
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ВСУ на рассвете обстреляли Ясиноватую в ДНР, повреждены несколько домов

11:11  17 Июня 2017
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ВСУ на рассвете обстреляли Ясиноватую в ДНР, повреждены несколько домов

Донецк, 17 июня. ВСУ сегодня рано утром открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР. В результате обстрелов были повреждены несколько зданий. Об этом сообщили в городской администрации.

Обстрелы начались в 4.30 утра. Были зафиксированы попадания в два соседних дома по улице Маяковского — №21 и 23. В домах повреждены кровля и остекление, а во втором доме — еще и стена. 

Кроме того, украинские снаряды прилетели в здание государственного предприятия «Автодор». Помимо этого, полностью без света остался поселок Каштановое и частично — Красный партизан. 

#днр #всу #ясиноватая
Владимир Багров
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