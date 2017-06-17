Глухой кот-оракул в Петербурге предсказал победителя матча Россия — Новая Зеландия

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 17 июня. Первый матч Кубка Конфедераций FIFA 2017 состоится уже в этот вечер, 17 июня, на новом российском стадионе «Санкт-Петербург». По традиции футбольных соревнований, итог матча предсказывает живой талисман соревнований. Что пророчит игрокам команд России и Новой Зеландии белоснежный глухой кот из Эрмитажа Ахилл, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

Усатого хранителя эрмитажных сокровищ выбрал «на работу оракулом» комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с издательским домом «Спорт день за днем» и символом Петербурга Государственным Эрмитажем. Ахилл, потомок котов Луны Сметанкиной и Валлена Деламота, благодаря врожденной глухоте, свойственной белошерстным кошкам, прошел тест на стрессоустойчивость перед десятками фото- и видеокамер на пресс-конференции в Петербурге. Сегодня, в первый «рабочий день», кот сделал свое первое предсказание и выбрал победителя первого матча Россия-Новая Зеландия.

Рабочий кабинет кота Ахилла соответствует его дворцовому статусу и расположен в Висячем саду императорских эрмитажных владений. Здесь Ахилла выпустили перед двумя мисками с одинаковым кормом, но разными флагами команд, которые вечером встретятся на поле петербургского стадиона. Помедлив и пожмурившись на фотокамеры, мяукнув зрителям, Ахилл запрыгнул на подоконник и улегся рядом с флагом России. Есть, однако, не стал. «За Россию, но на диете», — предположили журналисты. «Между прочим, в Древней Греции оракул ничего не говорил прямо, было достаточно намеков», — прокомментировали сотрудники Эрмитажа.

Российским болельщикам такое предсказание, разумеется, очень понравится. Надо сказать, что ведущие спортивные обозреватели и спортивные букмейкеры с Ахиллом солидарны и сходятся в одном мнении: Новая Зеландия нам по зубам, так что на сегодняшнем матче выиграть должна сборная России. Кто-то прогнозирует выигрыш у новозеландцев «всухую» 2:0, а кто-то, учитывая боевой дух команды противника, 2:1. Кот Ахилл количество победных очков не подсказал, но на победителя указал однозначно. Посмотрим, повторит ли эрмитажный кот успех самого знаменитого оракула осьминога Пауля, который верно предсказал исход всех матчей с участием Германии. В любом случае, после «работы» на Кубке конфедераций петербуржцам предложат забрать кота домой; уже есть 15 претендентов. А ветеринары шутят, что Ахилл подбил глаз не в драке, а гоняя в мяч.

Напомним, прямую трансляцию со стадиона в Санкт-Петербурге можно будет посмотреть в Host City Fan Zone на Конюшенной площади, а также в любом баре города. Первый матч Кубка Конфедераций начнется в 18 часов. Желаем успеха российской сборной!