Депутат Госдумы Олег Грищенко скоропостижно скончался на 51-м году жизни

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Москва, 17 июня. Депутат-единоросс от Саратовской области Олег Грищенко скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщили в управлении Госдумы по взаимодействию со СМИ.

«17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко», — говорится в сообщении.

С 1993 по 2005 год Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, причем с 2003 по 2005 год возглавлял его. Он был избран депутатом Саратовской областной думы в 2004 году. В декабре 2005 года был назначен и.о. мэра Саратова. В 2016 году Грищенко стал депутатом Госдумы. Он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.