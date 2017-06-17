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Политика
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Коля
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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Коля

10:09  17 Июня 2017
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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Коля

Вашингтон, 17 июня. Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу кончины бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом говорится в опубликованном заявлении американского лидера.

«Он был не только отцом воссоединения Германии, но и сторонником Европы и трансатлантических отношений. Мир стал лучше благодаря его видению и усилиям. Его наследие продолжит жить», — говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что Коль был союзником США. Он управлял Германией на протяжении 16 лет, так долго у власти не находился ни один немецкий канцлер. 

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Коля

Напомним, Коль ушел из жизни накануне. Ему было 87 лет.

#трамп #коль
Алексей Громов
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