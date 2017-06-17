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Политика
Кубинские власти осудили «враждебную риторику» Трампа
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Кубинские власти осудили «враждебную риторику» Трампа

11:30  17 Июня 2017
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Кубинские власти осудили «враждебную риторику» Трампа

Гавана, 17 июня. Власти Кубы выступили с осуждением решения президента США Дональда Трампа сменить политический курс, установленный его предшественником Бараком Обамой. 

Правительство Кубы охарактеризовало сложившуюся ситуацию как «неудачу» в двусторонних отношениях. Вместе с тем, Гавана заверила, что готова закрыть глаза на враждебную риторику американской стороны и продолжать «уважительный диалог и сотрудничество», по темам, являющимися обоюдно интересными, передает Reuters. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении политики США в отношении Кубы. В частности, речь шла об ограничениях в сфере туризма и финансовых операций. 

Владимир Багров
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