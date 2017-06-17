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Донбасс: два поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов ВСУ
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Донбасс: два поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов ВСУ

9:56  17 Июня 2017
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Донбасс: два поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 17 июня. Более 800 семей остались без света в поселках Каштановое и Красный партизан под Донецком из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом журналистам рассказали в местной администрации.

Кроме того, повреждены два дома в Ясиноватой: выбиты стекла, разрушена кровля. Это еще не вся информация о повреждениях, она уточняется.

Донбасс: два поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов ВСУ

Напомним, вот уже три года на юго-востоке Украины продолжается конфликт. В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о своей независимости.

Алексей Громов
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