ФК «Зенит» начал переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

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Санкт-Петербург, 17 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил желание приобрести игрока «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Уже ведутся переговоры о трансфере. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Эль-Хаддади впервые вышел на поле в составе каталонской команды три года назад. На его счету 10 голов в 45 матчах. Прошлый сезон он отыграл за «Валенсию» со столь же неплохим результатом: 7 мячей за 36 игр.

Как уточняют издания, если переговоры с «Барселоной» зайдут в тупик, то у «Зенита» есть альтернативный вариант — нападающий киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес.