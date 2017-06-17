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Спорт
ФК «Зенит» начал переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади
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ФК «Зенит» начал переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

9:41  17 Июня 2017  /обновлено: 9:41  17 Июня 2017
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ФК «Зенит» начал переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

Санкт-Петербург, 17 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил желание приобрести игрока «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Уже ведутся переговоры о трансфере. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Эль-Хаддади впервые вышел на поле в составе каталонской команды три года назад. На его счету 10 голов в 45 матчах. Прошлый сезон он отыграл за «Валенсию» со столь же неплохим результатом: 7 мячей за 36 игр.

ФК «Зенит» начал переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

Как уточняют издания, если переговоры с «Барселоной» зайдут в тупик, то у «Зенита» есть альтернативный вариант  — нападающий киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес. 

#эль-хаддади #гонсалес
Алексей Громов
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