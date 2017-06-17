Футурологи: Через 20 лет люди станут киборгами

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Москва, 17 июня. Бионические руки и ноги войдут в моду через 20 лет. Такой прогноз дали футурологи, которые приняли участие в научно-техническом фестивале Kaspersky Geek Picnic.

Впрочем, обладатель самого совершенного протеза руки Найджел Акланд считает, что специально модифицировать себя не надо. Несмотря на то, что протез дает ему возможность переворачивать страницы книг и даже вращать кистью на 360 градусов, искусственная рука ничего не чувствует.

Акланд признался, что ему хотелось бы, чтобы люди оставались людьми, а не превращали себя в киборгов. Однако мода на подобные новинки уже начала захватывать людей, резюмировал он.