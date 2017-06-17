Трамп одобрил решение Канады увеличить расходы на оборону

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Вашингтон, 17 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо удостоился похвалы президента США Дональда Трампа за наращивание расходов на оборону.

Премьер заявил, что в течение ближайшего десятилетия Канада планирует увеличить военный бюджет на 70%, что и вызвало одобрение со стороны американского лидера во время прошедших телефонных переговоров Трюдо и Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, что заявление канадского премьера о планах увеличить расходы на оборону прозвучало на прошлой неделе. Он рассказал, что через 10 лет военный бюджет его страны составит 24,6 млрд долларов против нынешних 14,2 млдр.