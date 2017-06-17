Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп одобрил решение Канады увеличить расходы на оборону
Triangle Created with Sketch.

Трамп одобрил решение Канады увеличить расходы на оборону

9:22  17 Июня 2017
231

Трамп одобрил решение Канады увеличить расходы на оборону

Вашингтон, 17 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо удостоился похвалы президента США Дональда Трампа за наращивание расходов на оборону.

Премьер заявил, что в течение ближайшего десятилетия Канада планирует увеличить военный бюджет на 70%, что и вызвало одобрение со стороны американского лидера во время прошедших телефонных переговоров Трюдо и Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома. 

Трамп одобрил решение Канады увеличить расходы на оборону

Напомним, что заявление канадского премьера о планах увеличить расходы на оборону прозвучало на прошлой неделе. Он рассказал, что через 10 лет военный бюджет его страны составит 24,6 млрд долларов против нынешних 14,2 млдр.  

#трамп #трюдо
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть