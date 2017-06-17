Американский баскетболист Родман вернулся из пятой поездки в КНДР

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Вашингтон, 17 июня. Знаменитый американский баскетболист Дэннис Родман вернулся в США из поездки в КНДР, которая стала для него уже пятой по счету. Об том сообщает Reuters.

В Госдепе США заверили, что визит Родмана носил частный характер: многие ранее высказывали предположения о том, что Родман может стать неофициальным посланником Белого дома в Пхеньяне.

Родман пробыл в КНДР пять дней. Свой визит он охарактеризовал как «действительно хороший», и заверил, что «все будут счастливы», однако вдаваться в детали не стал. На вопросы журналистов о том, встречался ли он с Ким Чен Ыном, Родман ответил: «Вы узнаете».

Баскетболист передал Ким Чен Ыну книгу Дональда Трампа «Искусств заключать сделки». Однако напрямую северокорейскому лидеру он ее передать не смог — это сделает министр спорта страны Ким Иль Гук.