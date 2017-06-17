Заменить пляжные шлепанцы наклейками предложили в Италии

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Рим, 17 июня. Итальянцы диктуют моду на обувь. На сей раз они предложили отказаться от пляжных шлепанцев и воспользоваться наклейками, которые крепятся на ступню и отлично справляются с защитой ног, но при этом не мешают загорать.

Новинку на рынок выпустила компания Nakefit. Разработчики утверждают, что в таких наклейках можно не только бегать по горячему песку, но и плавать в воде без риска их потерять.

Покупать их предлагают оптом: 10 пар наклеек обойдутся в 30 долларов.