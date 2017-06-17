Продажи автомобилей Lada в Европе резко упали

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Брюссель, 17 июня. Продажи автомобилей Lada в Европе по итогам мая показали снижение. Об этом сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Так, в мае было продано 448 автомобилей, что на 2,6% меньше, чем в апреле. Примечательно, что это первое падение продаж отечественных автомобилей на европейском рынке в этом году — ранее в течение пяти месяцев продажи росли более чем на 10% ежемесячно. В общей сложности за пять месяцев они выросли на 36,1% и достигли почти 2 тыс. штук.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что предприятие в 2017 году намерено увеличить экспорт на 50%. С февраля в нескольких странах Европы продают Lada Vesta.