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Опубликовано видео нападения Панина с ружьем на Собчак
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Опубликовано видео нападения Панина с ружьем на Собчак

8:53  17 Июня 2017
4856

Опубликовано видео нападения Панина с ружьем на Собчак

Москва, 17 июня. Опубликованное в Сети видео вызвало волнение среди поклонников Ксении Собчак. Она оказалась под прицелом заряженного ружья, которое навел на нее скандальный актер Алексей Панин.

Однако на деле это были кадры,  снятые на площадке фильма, в котором заняты обе героя светской хроники.

На своей странице в Instagram Панин выложил множество фото и видео, рассказывающих о работе над новой картиной. Судя по снимкам, на площадку вместе с папой ходит и его 9-летняя дочь.

 

#АлексейПанин #Панин ДАЁШЬ СВОБОДУ!!!✌️

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018)

#собчак #панин
Алексей Громов
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