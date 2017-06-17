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Политика
Президент островного государства Вануату скончался от сердечного приступа
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Президент островного государства Вануату скончался от сердечного приступа

8:33  17 Июня 2017
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Президент островного государства Вануату скончался от сердечного приступа

Порт-Вила, 17 июня. Глава островного государства Вануату в Тихом океане Балдвин Лонсдейл скончался в больнице после сердечного приступа.

В центральную клинику столицы страны его привезли накануне, он жаловался на плохое самочувствие. Врачи диагностировали приступ и пытались провести реанимационные мероприятия, но безуспешно. Минувшей ночью президент скончался.

Лонсдейл занимал пост главы государства с 2014 года. Ранее он был священником англиканской Церкви. 

А накануне ушел из жизни бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Как писала Газета.ру, знаменитый политик умер на 88-м году жизни.

#коль #лонсдейл
Алексей Громов
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