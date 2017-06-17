Американский астроном выяснил, как отличить звезду от подражателей

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Вашингтон, 17 июня. Астроном Трент Дюпюи из Техасского университета в Остине после многолетних исследований определил, как отличить звезду от других космических объектов.

Как сообщает Science Alert, во Вселенной есть множество объектов, занимающих срединное состояние между гигантскими планетами и крошечными звездами. После 10 лет исследований Дюпюи заявил, что ключом к ответу на этот вопрос может стать масса объекта.

«Масса — единственное важное свойство звезд, потому что она диктует, как их жизнь будет продолжаться», — заявил Дюпюи на летней встрече Американского астрономического общества.

Предыдущие исследования эволюции звезд предполагали, что граница между красными карликами (наименьшими звездами) и коричневыми карликами составляла около 75 масс Юпитера (или примерно 7 — 8 процентов Солнца). Но до сих пор это измерение никогда не подтверждалось напрямую.

Дюпюи и Майкл Луи из Гавайского университета в ходе 10-летнего исследования изучили 31 двоичную пару коричневых карликов с помощью самых мощных телескопов на Земле: Обсерватории Кек и телескопа Канада-Франция-Гавайи, а также некоторых материалов из Хаббл. Анализируя изображения, ученые создали первое крупное исследование образцов коричневых карликов.

По словам Дюпюи, объект должен быть эквивалентен 70 Юпитерам, чтобы искривить ядерный синтез и стать звездой, что немного меньше, чем предполагалось ранее.

Исследование поможет астрономам лучше понять условия, при которых звезды формируются и эволюционируют, или, в случае коричневых карликов, погибают. Оно также может дать новое представление о планетарном образовании, поскольку успех или неудача звездообразования напрямую влияет на звездные системы, которые они могут потенциально произвести.