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Американский астроном выяснил, как отличить звезду от подражателей
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Американский астроном выяснил, как отличить звезду от подражателей

8:33  17 Июня 2017
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Американский астроном выяснил, как отличить звезду от подражателей

Вашингтон, 17 июня. Астроном Трент Дюпюи из Техасского университета в Остине после многолетних исследований определил, как отличить звезду от других космических объектов.

Как сообщает Science Alert, во Вселенной есть множество объектов, занимающих срединное состояние между гигантскими планетами и крошечными звездами. После 10 лет исследований Дюпюи заявил, что ключом к ответу на этот вопрос может стать масса объекта. 

«Масса — единственное важное свойство звезд, потому что она диктует, как их жизнь будет продолжаться», — заявил Дюпюи на летней встрече Американского астрономического общества.

Предыдущие исследования эволюции звезд предполагали, что граница между красными карликами (наименьшими звездами) и коричневыми карликами составляла около 75 масс Юпитера (или примерно 7 — 8 процентов Солнца). Но до сих пор это измерение никогда не подтверждалось напрямую.

Дюпюи и Майкл Луи из Гавайского университета в ходе 10-летнего исследования изучили 31 двоичную пару коричневых карликов с помощью самых мощных телескопов на Земле: Обсерватории Кек и телескопа Канада-Франция-Гавайи, а также некоторых материалов из Хаббл. Анализируя изображения, ученые создали первое крупное исследование образцов коричневых карликов.

Американский астроном выяснил, как отличить звезду от подражателей

По словам Дюпюи, объект должен быть эквивалентен 70 Юпитерам, чтобы искривить ядерный синтез и стать звездой, что немного меньше, чем предполагалось ранее.

Исследование поможет астрономам лучше понять условия, при которых звезды формируются и эволюционируют, или, в случае коричневых карликов, погибают. Оно также может дать новое представление о планетарном образовании, поскольку успех или неудача звездообразования напрямую влияет на звездные системы, которые они могут потенциально произвести.

#космос #вселенная
Олеся Волкова
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