Белоруссия начнет расплачиваться за газ рублями в 2020 году

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Минск, 17 июня. Белоруссия начнет оплату российского газа рублями с 2020 года, при этом цена голубого топлива для союзного государства может снизиться на 30%. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Газета.Ru.

О желании Белоруссии перейти на рублевые платежи за газ заявил по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии белорусский премьер Андрей Кобяков. Также политик отметил, что цена на газ в России и Белоруссии должна быть сопоставима.

«Мы не ищем преференций и минимальных цен на газ, но его цена в России и Белоруссии должна быть сопоставима», — подчеркнул Кобяков.

Премьер-министр Белоруссии отметил, что это позволит обеспечить функционирование единого экономического пространства.

По словам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, переход на рублевые платежи может стать лишь первым шагом, после которого Минск потребует для Белоруссии одинаковую с Россией цену на голубое топливо. При этом стоимость российского газа для соседнего государства может сократиться на 30%.