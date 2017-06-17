Ван Бастен остался в восторге от стадиона на Крестовском в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 июня. Директора ФИФА по техническому развитию, он же экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен высоко оценил стадион на Крестовском, где сегодня сразятся сборные России и Новой Зеландии.

В преддверии начала Кубка конфедераций легендарный футболист посетил спортивный объект, после чего поделился впечатлениями с журналистами на пресс-конференции.

«Это прекрасный стадион. Очень хотел бы поиграть на таком», — сказал Ван Бастен.

Напомним, сегодня стартует главное спортивное событие этого года — Кубок конфедераций. Церемония открытия начнется в 16.00, а спустя два часа болельщиков ждет первая игра, пишет Газета.ру.