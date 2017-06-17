Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 17 июня. Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, используя минометы и гранатометы, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь ВСУ попали районы Славяносербска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское.

Киевские силовики обстреливали территорию ЛНР из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

По данным оборонного ведомства, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.