Донбасс: ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 17 июня. Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, используя минометы и гранатометы, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Под огонь ВСУ попали районы Славяносербска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское.
Киевские силовики обстреливали территорию ЛНР из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
По данным оборонного ведомства, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
https://t.co/dAu37RUDVb pic.twitter.com/Zz75VwE0GM— Народная Милиция (@nm_lnr) June 17, 2017