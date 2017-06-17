Специальное расследование проверит, как соблюдаются гражданские права в Белом доме

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Вашингтон, 17 июня. Комиссия США по правам человека обеспокоена соблюдением гражданских прав в администрации президента Дональда Трампа и намерена оценить эффективность ее работы в этом направлении.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, комиссия изучит «в какой степени текущие бюджеты и укомплектованность штатов позволяет отделам гражданских прав выполнять свою работу» в администрации Трампа. Решение о проведении расследования, которое продолжится два года, было принято по итогам голосования членов комиссии.

Члены комиссии выразили свою обеспокоенность тем, что Белый дом планирует сократить бюджет и штат в различных программах и отделах федерального правительства, которые следят за исполнением законов, обеспечивающих гражданские права.