США никогда не раскроют данные о MH17 - Путин

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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин уверен, что США никогда не раскроют данные о крушении малазийского Boeing, которые противоречат версии об ответственности ополченцев Донбасса. Об этом глава РФ рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Владимир Путин ответил утвердительно на вопрос Стоуна о том, что спецслужбы США могут иметь информацию о крушении малазийского Boeing, потому что их внимание было приковано к Украине после переворота 2014 года.

«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил Путин.

Такое поведение американских спецслужб президент России назвал понятным из-за их позиции по происходящему на Украине.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев», — рассказал он.

При этом Владимир Путин отметил, что трагедии с малазийским Boeing не случилось бы, если бы руководство Украины не начало военные действия и не начало применять все виды вооружения в Донбассе.