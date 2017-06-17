Собянин: В программу реновации дополнительно включат 500 домов

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Москва, 17 июня. Жители 500 домов прислали заявления о дополнительном включении в программу реновации.

Это примерно столько же пятиэтажек, сколько будут исключены из списка по итогам прошедшего голосования. Так что в итоге окончательная цифра фактически не изменилась. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Актуально голосование по тем домам, которые хотят войти в программу, которых нет в программе и которые собираются войти. Таких домов достаточно много. Сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы, которые требуют, конечно, еще проверки», — пояснил он.

Напомним, голосование о включении с программу реновации завершилось накануне. Как писала Газета.ру, от участия отказались порядка 470 домов. Всего же в предварительном списке значились 4546 жилых зданий.