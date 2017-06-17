Собака вцепилась в лицо 8-летней девочке в Пермском крае

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Пермь, 17 июня. Собака напала на школьницу, когда она вместе с подружками находилась на прогулке во дворе своего дома. Злобное животное повалило девочку на землю и вцепилось ей в лицо.

Взрослые отогнали собаку, а подоспевшие родители повезли дочь в больницу. Врачи диагностировали у маленькой пациентки перелом носа. Кроме того, у нее выбит зуб и множество царапин на лице.

Но еще более существенную травму нанес пережитый стресс, сейчас с второклассницей работают психологи. А сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто является владельцем опасной собаки.