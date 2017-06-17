Режиссер «Рокки» Джон Эвилдсен скончался от рака в США

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Москва, 17 июня. Скончался режиссер фильма «Рокки» и серии картин «Малыш-каратист» Джон Гилберт Эвилдсен. Об этом со ссылкой на сына скончавшегося сообщает Associated Press.

По словам Энтони Эвилдсена, его отец скончался в Лос-Анджелесе в пятницу вечером, от рака поджелудочной железы. Джону Гилберту Эвилдсену был 81 год.

«В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу», — рассказал о своем отце Этони Эвилдсен.

Напомним, Джон Гилберт Эвилдсен известен любителям кино по фильму «Рокки», за который режиссер в 1977 год получил премию «Оскар».