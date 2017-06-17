Столкновение эсминца ВМС США с контейнеровозом: пропали 7 моряков

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Вашингтон, 17 июня. продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом близ Японии, сообщает пресс-служба ВМС США.

До сих пор неизвестно местонахождение семи моряков. Их поиски продолжают корабль ВМС США и японская береговая.

10:18P ET Update: Others being assessed. Search continues for seven Sailors - https://t.co/H3ivRgIh65 2/4 — U.S. Navy (@USNavy) June 17, 2017

По данным пресс-службы ВМС США, двум морякам, включая капитана эсминца, понадобилась медицинская эвакуация. Сейчас медики оценивают состояние остальных раненых.

В ночь на субботу к юго-западу от японского города Йокосука эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal.