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Столкновение эсминца ВМС США с контейнеровозом: пропали 7 моряков
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Столкновение эсминца ВМС США с контейнеровозом: пропали 7 моряков

7:21  17 Июня 2017
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Столкновение эсминца ВМС США с контейнеровозом: пропали 7 моряков

Вашингтон, 17 июня. продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом близ Японии, сообщает пресс-служба ВМС США.

До сих пор неизвестно местонахождение семи моряков. Их поиски продолжают корабль ВМС США и японская береговая.

По данным пресс-службы ВМС США, двум морякам, включая капитана эсминца, понадобилась медицинская эвакуация. Сейчас медики оценивают состояние остальных раненых.

В ночь на субботу к юго-западу от японского города Йокосука эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal.

 

#сша #эсминец
Олеся Волкова
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