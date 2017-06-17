Путин: Россия не даст отправить себя на убой

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Нью-Йорк, 17 июня. Своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности 10 лет назад президент Владимир Путин хотел дать ясно понять, что Россия не позволит отправить себя на убой под собственные аплодисменты. Такое пояснение Путин дал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, показанном в фильме «Интервью с Путиным».

Мюнхенская конференция — крупнейший международный форум по вопросам безопасности. В 2007 году Путин выступил перед ее участниками с речью, в которой подчеркивал угрозы, вызванные попытками утверждать однополярную систему мироустройства, и указывал на нарушение НАТО обещаний не продвигать силы Альянса к российским границам.

В интервью российский лидер уточнил, что не собирался говорить тогда о том, что политика Москвы станет иной.