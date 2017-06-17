Ученые рассказали, когда брак опасен для здоровья

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Лондон, 17 июня. Овдовевшие и разведенные люди и несчастные в браке супруги больше холостяков подвержены риску развития психических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли британские ученые после опроса 11 тысяч пациентов.

При этом другие исследования показывают, что состоящие в счастливом браке супруги имеют большую продолжительность жизни, чем разведенные люди и заядлые холостяки. У состоящих в длительном браке супругов гораздо меньше шансов умереть от сахарного диабета, повышения уровня холестерина или гипертонии. Также у них повышаются шансы выжить после инфаркта или инсульта.

По мнению исследователей, положительный эффект связан с тем, что счастливые супруги заботятся друг о друге и следят за здоровьем своих вторых половинок. Кроме того, у живущих в браке людей ниже содержание гормона кортизона, который вырабатывается во время стресса.